ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Литва и Польша асфальтируют тревогу: на всякий случай
Литва в кооперации с Польшей начала работы по расширению и укреплению второго маршрута через Сувалкский коридор — чтобы упростить потенциально необходимые переброску армии и эвакуацию местных жителей
Литва и Польша асфальтируют тревогу: на всякий случай
/ Public domain
18 апреля 2025 г.

Вильнус и Варшава начали работу над альтернативным маршрутом сквозь Сувалкский коридор — стратегически уязвимую зону между российским эксклавом Калининградской областью и Беларусью. Как пояснил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в беседе с Politico, дорога между Вильнюсом и польским Августовом будет приведена к стандарту двойного назначения, пригодному как для гражданских, так и военных нужд.

«Эти дороги критически важны с точки зрения нашей безопасности и обороны», — отметил Годляускас. Он добавил, что маршрут давно включен в гражданско-военное планирование как ключевой для переброски сил союзников в случае кризиса. До сих пор главной магистралью оставалась трасса Via Baltica между Каунасом и Варшавой, но теперь инфраструктура будет расширена.

В рамках проекта планируется не только реконструкция 113 км дороги и восьми мостов, но и установка новых элементов пограничной защиты. Обсуждаются бетонные блоки, контрмобильные заграждения и новые КПП вдоль границ с Калининградом и Беларусью. Также внимание уделяется защите от радиоэлектронного воздействия — Литва фиксирует случаи глушения GPS и помех в навигации со стороны России.

Проект, не входящий в программы ЕС и НАТО, реализуется как двусторонняя инициатива Литвы и Польши. При этом Вильнюс надеется добиться финансирования со стороны ЕС. По словам Годляускаса, скоординирированные усилия стран Балтии и Польши направлены на то, чтобы включить эту инициативу в следующий многолетний бюджет ЕС.

Завершить работы планируется до 2028 года, но в Вильнюсе признают, что сроки могут сместиться из-за международного характера проекта.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us