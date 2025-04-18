Вильнус и Варшава начали работу над альтернативным маршрутом сквозь Сувалкский коридор — стратегически уязвимую зону между российским эксклавом Калининградской областью и Беларусью. Как пояснил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в беседе с Politico, дорога между Вильнюсом и польским Августовом будет приведена к стандарту двойного назначения, пригодному как для гражданских, так и военных нужд.

«Эти дороги критически важны с точки зрения нашей безопасности и обороны», — отметил Годляускас. Он добавил, что маршрут давно включен в гражданско-военное планирование как ключевой для переброски сил союзников в случае кризиса. До сих пор главной магистралью оставалась трасса Via Baltica между Каунасом и Варшавой, но теперь инфраструктура будет расширена.

В рамках проекта планируется не только реконструкция 113 км дороги и восьми мостов, но и установка новых элементов пограничной защиты. Обсуждаются бетонные блоки, контрмобильные заграждения и новые КПП вдоль границ с Калининградом и Беларусью. Также внимание уделяется защите от радиоэлектронного воздействия — Литва фиксирует случаи глушения GPS и помех в навигации со стороны России.

Проект, не входящий в программы ЕС и НАТО, реализуется как двусторонняя инициатива Литвы и Польши. При этом Вильнюс надеется добиться финансирования со стороны ЕС. По словам Годляускаса, скоординирированные усилия стран Балтии и Польши направлены на то, чтобы включить эту инициативу в следующий многолетний бюджет ЕС.

Завершить работы планируется до 2028 года, но в Вильнюсе признают, что сроки могут сместиться из-за международного характера проекта.