ПОЛИТИКА
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У Ватикана есть папа: он впервые из США
Новым понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Прево — он взял имя Лев XIV
У Ватикана есть папа: он впервые из США
/ Reuters
8 мая 2025 г.

Кардинал Роберт Прево избран новым понтификом католической церкви и будет носить имя Лев XIV. Это первый в истории папа из Северной Америки — символический разрыв с вековой традицией и жест, который, по мнению наблюдателей, может быть положительно воспринят администрацией Дональда Трампа.

Ватиканский инсайдер The Telegraph отметил, что Прево не считался фаворитом, но «он знает всех, владеет языками и провел 30 лет в миссионерской работе». Особенно важным считается его опыт в Перу, где он провел значительную часть жизни. Это делает его «наименее американским» из всех американских кардиналов, но при этом он способен обращаться к американской аудитории — что особенно значимо в нынешней геополитической обстановке.

После сигнала белого дыма с крыши Сикстинской капеллы, который вызвал ликование десятков тысяч паломников на площади Святого Петра, Прево был облачен в белые папские одежды. Вскоре после этого он появился на балконе собора, где кардинал-протодьякон провозгласил: «Habemus Papam» («У нас есть папа»).

Выбор Прево, возглавившего церковь под именем Лев XIV, знаменует новый этап в истории папства: как по географии, так и по возможному политическому весу. Ожидается, что его понтификат может стать важным ориентиром в отношениях между Ватиканом, США и остальным миром.

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