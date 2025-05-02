Украинские беспилотники нанесли удар по военному объекту космической разведки России «Звезда» в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, речь идет о воинской части радиоэлектронной разведки РФ, которая находится рядом с селом Московское Изобильненского округа. Он отметил, что это один из ключевых элементов российской системы космической разведки, подчиненной ГРУ.

«Дроны удачно долетели до воинской части космической разведки РФ. Эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки», — написал Коваленко в телеграм-канале.

По его словам, объект наблюдает за ситуацией в зонах боевых действий, занимается кибершпионажем, перехватом сигналов со спутников и анализом «космической информации».

Объект был построен в начале 1970-х годов и используется Главным разведывательным управлением Генштаба РФ. Рядом с ним расположена воинская часть особого назначения.

О падении «фрагментов беспилотников» в этом районе 2 мая сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, обошлось без пострадавших. О попадании в военные объекты он не упомянул.

По данным украинского проекта Exilenova, в атаке участвовали три беспилотника. Как минимум один из них достиг цели. Характер и масштаб повреждений объекта неизвестны. В официальной сводке Минобороны России информация об уничтожении дронов в Ставропольском крае отсутствует.

Объект «Звезда» уже становился целью беспилотной атаки 4 июля 2024 года. Тогда, как сообщала Astra, один из дронов взорвался на территории части, в результате чего был ранен российский военный.



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