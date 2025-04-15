Представители движения хуситов заявили о серии авиаударов, нанесенных Соединенными Штатами по территории Йемена. Информация опубликована на сайте 26 September Net, связанном с военным ведомством движения.

По данным ресурса, американская армия нанесла два удара по району Эль-Абдия в провинции Мариб и три удара по районам Эль-Джухф, Эль-Кадир и Эль-Хазм в провинции Эль-Джауф.

Также сообщается, что накануне вечером были зафиксированы 15 авиаударов по районам Рагван и Медгал в той же провинции Мариб, а также 6 ударов по острову Камаран, относящемуся к провинции Ходейда и расположенному в Красном море.

Данных о жертвах или пострадавших в результате этих ударов не приводится.

Как пишут американские СМИ, Вашингтон «одобрил планы наземной операции против группировки», которая начнется с юга и востока, где базируется международно признанное правительство страны, а также вдоль побережья и может включать поддержку военно-морских сил Саудовской Аравии и США.

Действовать планируется в основном через местные силы при поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако участие Эр-Рияда и Абу-Даби все же под большим вопросом, учитывая, что они соблюдают перемирие с хуситами.

Ситуация в Йемене обострилась после заявления лидера движения Абдулмалика аль-Хуси 7 марта. Он предупредил, что хуситы возобновят «военно-морские операции» против Израиля, если доставка гуманитарной помощи в Газу не будет восстановлена в течение четырех дней.

15 марта президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что отдал приказ о «массированной атаке» против хуситов.

В ответ Абдулмалик аль-Хуси заявил, что целью их ударов станут американские самолеты и военные корабли. Он также пригрозил, что блокировка судоходства затронет и США, если атаки продолжатся.