США откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свои предложения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Видео с его заявлением опубликовал телеканал Sky News.

«Мы выдвинули очень четкое предложение обеим сторонам — России и Украине — и пришло время или им сказать «да», или же США выйти из этого процесса», — сказал он.

По словам Вэнса, Вашингтон пытается понять ситуацию с точки зрения и Москвы, и Киева, выяснить, что беспокоит их больше всего. Предложение США он назвал «очень справедливым» и оптимистично оценил вероятность того, что европейцы, россияне и украинцы доведут его до финиша.

Вице-президент отметил, что план не является финальной стадией. Необходимо добиться того, что «будут заморожены территориальные линии на каком-либо уровне, к которому они близки сейчас», и тогда будет возможно говорить о длительном мирном соглашении.

Ещё 18 апреля президент США Дональд Трамп уже сообщал, что готов «отказаться» от переговоров о мире на Украине, если российская или украинская сторона слишком усложнит урегулирование. Об этом же говорил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч с европейскими партнерами в Париже 17 апреля.

23 апреля в Лондоне должна была пройти еще одна встреча с участием представителей Киева, Вашингтона и европейских столиц. Однако если изначально предполагалось, что в ней примут участие министры иностранных дел, то позже стало известно, что переговоры на этом уровне не состоятся.

Это произошло на фоне появления данных, что в свой план США включили возможность признания Крыма российским, с чем категорически не согласна Украина. Президент Украины Владимир Зеленский подтверждал эту позицию.

The New York Post среди других идей американской стороны назвала размещение после прекращения огня на территории Украины европейских войск или создание отдельных миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» в составе «россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО».