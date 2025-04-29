Электроснабжение Испании и Португалии к утру вторника было восстановлено более чем на 99%, сообщили власти. Сбои, начавшиеся около 10:30 по Гринвичу в понедельник, парализовали метро, аэропорты, больницы и интернет, превратив вокзалы в стихийные лагеря для застрявших пассажиров. Испания объявила режим национальной чрезвычайной ситуации, а в обеих странах прошли экстренные заседания правительств.

Причины аварии до сих пор не установлены. Испанский оператор электросетей Red Eléctrica назвал в качестве предполагаемой причины разрыв соединения с Францией, в то время как в Португалии заявили о «сильных колебаниях напряжения», которые могли начаться в испанской системе. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру исключил версию кибератаки, однако в Испании не исключают возможность саботажа, и премьер Педро Санчес уже обсудил ситуацию с генсеком НАТО.

Блэкаут оказал мощное влияние на повседневную жизнь: прекратили работу магазины, остановился общественный транспорт, были отменены авиарейсы и остановлены нефтеперерабатывающие заводы. По улицам городов передвигались автомобили без светофоров, банковские терминалы перестали работать, а интернет-трафик в обеих странах упал на 80–90%.

Хотя подача энергии в большинство районов была восстановлена к утру вторника, правительство Испании предупредило о долгой ночи впереди. Власти обеих стран продолжают расследование причин крупнейшего отключения электричества за последние десятилетия в Западной Европе.