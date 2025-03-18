Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина «пощадить» окруженные украинские войска в Курской области. В посте на Truth Social он написал, что тысячи украинских солдат якобы оказались в «очень тяжелом и уязвимом положении», назвав возможное уничтожение этих сил «самой страшной бойней со времен Второй мировой войны».

Украина отвергла эти заявления. Генеральный штаб ВСУ заявил, что утверждения США об окружении украинских подразделений не соответствуют действительности и служат исключительно «политическим целям» Москвы.

«Наши войска перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи и продолжают выполнять поставленные задачи», — говорится в сообщении.

Ранее Путин на совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко заявил, что украинские военные «бросили технику» и теперь перед ними «только два варианта: сдаться или умереть». Он также согласился на 30-дневное перемирие, но с «нюансами» — Украина должна прекратить мобилизацию, военную подготовку и получение иностранной помощи.

Ситуация в Курской области остается сложной. По словам украинских военных, российские силы, поддерживаемые Северной Кореей, усилили давление, используя дроны для контроля логистики. Однако ВСУ пока удерживают позиции и организованно отступают на новые рубежи. Потому говорить о «котле» и «окружении» нельзя — эту версию использует только Кремль, пытаясь запугать украинцев и вынудить их сдаться.

Заявления Трампа появились на фоне визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Кремль подтвердил встречу, отметив, что российская сторона передала «дополнительные сигналы» о возможном прекращении огня. Трамп, в свою очередь, назвал эти переговоры «очень продуктивными», но подчеркнул, что они «пока не завершены».

Ранее Трамп приостановил поставки оружия Украине и ограничил обмен разведданными, чтобы заставить Киев согласиться на мирные переговоры. Позже военная помощь была возобновлена, но украинские силы уже оказались в ослабленном положении.



