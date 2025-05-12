Российский МИД в лице Марии Захаровой обвинил президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров в употреблении наркотиков во время их поездки в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Елисейский дворец категорически отверг эти обвинения, назвав их «фейковыми новостями» и «манипуляциями».

Причиной скандала стало распространившееся в социальных сетях видео низкого качества, на котором Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и глава ХДС Германии Фридрих Мерц находятся в поезде. Пользователи соцсетей и российские официальные лица увидели на столе то, что назвали «свертком с наркотиками» и «ложкой для кокаина».

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики», — прокомментировала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К обвинениям присоединился глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Эти кадры сгенерированы ИИ или реальные? Если реальные, то что мы видим — сахар или что-то совершенно другое? Если это что-то другое, то это объясняет многие недавние идеи и предложения».

Французская газета Liberation, проанализировав видео в высоком качестве, установила, что «сверток с наркотиками» был обычной бумажной салфеткой, а предполагаемая «ложка для кокаина» оказалась похожей на зубочистку. Предмет, который убрал Мерц, напоминал деревянную шпажку с узелком.

Елисейский дворец решительно отверг все обвинения: «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции».

Скандал разгорелся на фоне важных дипломатических событий. Макрон, Стармер, Мерц и премьер Польши Дональд Туск посетили Киев 10 мая, где провели переговоры с Зеленским. По итогам встречи они призвали к 30-дневному прекращению огня с 12 мая, что поддержал также президент США Дональд Трамп.

В ответ президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, не упомянув о перемирии. Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в указанную дату, но при условии согласия России на «полное и длительное» прекращение огня. По данным Axios, президент Украины планирует прибыть в Турцию даже если Москва отвергнет идею перемирия.