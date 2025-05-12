ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Просто салфетка или следы употребления наркотиков?
МИД России обвинил лидеров Франции, Германии и Великобритании в употреблении наркотиков во время поездки в Киев. Поводом для обвинений стало видео с обычной салфеткой
Просто салфетка или следы употребления наркотиков?
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц / AP
12 мая 2025 г.

Российский МИД в лице Марии Захаровой обвинил президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров в употреблении наркотиков во время их поездки в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Елисейский дворец категорически отверг эти обвинения, назвав их «фейковыми новостями» и «манипуляциями».

Причиной скандала стало распространившееся в социальных сетях видео низкого качества, на котором Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и глава ХДС Германии Фридрих Мерц находятся в поезде. Пользователи соцсетей и российские официальные лица увидели на столе то, что назвали «свертком с наркотиками» и «ложкой для кокаина».

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики», — прокомментировала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К обвинениям присоединился глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Эти кадры сгенерированы ИИ или реальные? Если реальные, то что мы видим — сахар или что-то совершенно другое? Если это что-то другое, то это объясняет многие недавние идеи и предложения».

Французская газета Liberation, проанализировав видео в высоком качестве, установила, что «сверток с наркотиками» был обычной бумажной салфеткой, а предполагаемая «ложка для кокаина» оказалась похожей на зубочистку. Предмет, который убрал Мерц, напоминал деревянную шпажку с узелком.

Елисейский дворец решительно отверг все обвинения: «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции».

Скандал разгорелся на фоне важных дипломатических событий. Макрон, Стармер, Мерц и премьер Польши Дональд Туск посетили Киев 10 мая, где провели переговоры с Зеленским. По итогам встречи они призвали к 30-дневному прекращению огня с 12 мая, что поддержал также президент США Дональд Трамп.

В ответ президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, не упомянув о перемирии. Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в указанную дату, но при условии согласия России на «полное и длительное» прекращение огня. По данным Axios, президент Украины планирует прибыть в Турцию даже если Москва отвергнет идею перемирия.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us