ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин принимает посланника Трампа
Владимир Путин проводит четвертую с февраля встречу с представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который участвует в переговорах о завершении войны в Украине
Путин принимает посланника Трампа
Стив Уиткофф и Владимир Путин / Reuters
25 апреля 2025 г.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со Стивом Уиткоффом — специальным посланником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во встрече также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Самолет Уиткоффа прибыл в московский аэропорт Внуково утром 25 апреля.

Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа с начала февраля. Спецпосланник президента США активно вовлечен в переговоры о прекращении российско-украинской войны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова заключить сделку по Украине после окончательной доработки ряда деталей.

Глава МИД также отметил, что считает Трампа «вероятно, единственным лидером на Земле», признающим необходимость устранить «коренные причины» войны.

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