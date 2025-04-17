ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Хан-Юнусе погибли дети
В результате удара израильской армии по палаткам в Хан-Юнусе погибли 10 палестинцев, включая детей
В Хан-Юнусе погибли дети
Израильский удар по палатке / AA
17 апреля 2025 г.

Израильская армия нанесла удар по палаткам, в которых укрывались палестинцы, изгнанные из своих домов. Атака произошла в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа.

По словам очевидцев, в результате удара погибли 10 человек. Среди них есть дети. Раненые и погибшие были доставлены в больницу Насcер.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что израильские войска останутся в созданных ими буферных зонах в Газе даже после любого соглашения о прекращении войны, в то время как усилия по возобновлению соглашения о прекращении огня зашли в тупик.

«В отличие от прошлого, израильская армия не эвакуирует очищенные и захваченные территории», — сказал Кац в заявлении после встречи с военным командованием, добавив, что «десятки процентов» территории Газы были добавлены к этой зоне.

Израиль возобновил интенсивные атаки на Газу утром 18 марта, через два месяца после вступления в силу перемирия, объявленного 19 января.

С момента возобновления ударов, по данным медицинских структур в Газе, погиб 1651 палестинец, еще 4391 человек получил ранения. Большинство погибших — женщины, дети и пожилые.

С начала израильской военной кампании в Газе 7 октября 2023 года общее число погибших достигло 51 025. Число раненых составляет 116 432 человека.

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