Саудовская Аравия и Катар объявили, что погасят долги Сирии перед Всемирным банком. Эта помощь откроет Дамаску доступ к международным финансам для восстановления страны и выплаты зарплат госслужащим, пишет Financial Times (FT).

Сумма долга — около $15 млн. Это первая финансовая поддержка Сирии от Саудовской Аравии после падения режима Башара Асада в прошлом году.

«Это позволит Всемирному банку возобновить работу в Сирии после 14 лет перерыва», — говорится в совместном заявлении Эр-Рияда и Дохи на встрече Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне.

После более десяти лет войны и жестких санкций сирийская экономика практически лежит в руинах. Новому правительству во главе с президентом Ахмедом аш-Шара предстоит тяжелая задача — оживить страну и вернуть доверие инвесторов.

Ранее страны Персидского залива оказывали Сирии гуманитарную помощь.

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан подчеркнул, что работать с Сирией нужно осторожно из-за санкций. Но он призвал мировое сообщество активнее помогать пострадавшим странам региона — Сирии, Йемену, Судану, Ливану и Палестине.

«Они должны знать, что мир поддержит их», — отметил политик.

На этой неделе глава сирийского центробанка и министр финансов впервые за 20 лет посетили США на конференцию МВФ. Новый сирийский кабинет пытается восстановить связи с международными структурами и вернуть доверие.

Всемирный банк и МВФ на встречах потребовали от сирийцев прозрачной отчетности и реформы банковской системы. МВФ при этом заверил, что поддержит возвращение Сирии в международную экономическую систему.

В середине апреля Дамаск посетил министр торговли Турции Омер Болат. Он заявил, что Анкара поможет сирийскому правительству развить институциональный потенциал и устранить недостатки инфраструктуры. Его сопровождала делегация турецких бизнес-лидеров, готовых инвестировать в Сирию.



