ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Теперь уже к нам приходят за технологиями»
Турецкий лидер заявил о смене роли страны — от просящей к задающей стандарты
Президент Эрдоган: «Теперь уже к нам приходят за технологиями»
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15 мая 2025 г.

Выступая на форуме Союза палат и бирж Турции (TOBB) в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна вступает в новую фазу — свободную от зависимости и внутренней угрозы. По его словам, Турция уже не ищет оборонные технологии за рубежом: «Теперь уже к нам приходят за технологиями».

Центральной темой выступления стали успехи борьбы с терроризмом. Президент Эрдоган напомнил, что Турция потеряла десятки тысяч жизней и триллионы долларов за 40 лет конфликта. Он приветствовал процесс разоружения и прекращения деятельности террористических группировок, заявив о готовности к диалогу с теми, кто откажется от насилия. Роспуск сепаратистов РКК он назвал поворотным моментом.

Президент подчеркнул, что страна не поддастся попыткам ее расшатать — ни изнутри, ни извне: «Никакая сила не заставила и не сможет заставить нас пасть на колени». По его словам, Турция станет полюсом силы в новом мировом порядке и опорой региональной стабильности.

Экономическое измерение также стало частью манифеста. По словам президента, победа над терроризмом откроет путь к росту и процветанию. Он назвал это историческим достижением, которое опирается на принципы единства: «один народ, один флаг, одно государство, одна родина».

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