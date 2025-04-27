Команда ученых из Турции разработала новый метод ранней диагностики рака легких, анализируя скрытые особенности речи с помощью искусственного интеллекта. О достижении сообщил доктор Юсуф Кахья из кафедры торакальной хирургии медицинского факультета Анкарского университета на конгрессе Турецкого торакального общества в Анталье. По его словам, точность метода составила около 90 %, что дает надежду на создание эффективного инструмента раннего выявления заболевания.

Исследование проводилось под руководством доктора Хайдара Анкышхана при участии докторов Халука Улуджанлара, Ислама Акюрта, Кюбры Альфан Кавак, Улаша Баджи, Бюлента Енигюна и Юсуфа Кахьи. В эксперименте сравнивались речевые параметры 50 здоровых добровольцев и 50 пациентов с раком легких. Система искусственного интеллекта анализировала едва уловимые изменения в голосе, аналогичные тем, которые появляются при простуде, но незаметные для человеческого слуха.

Доктор Кахья подчеркнул, что проблема поздней диагностики остается главной причиной высокой смертности от рака легких во всем мире. По его словам, разработанная технология способна стать новым направлением в неинвазивной диагностике заболеваний, если ее результаты будут подтверждены на более широких выборках. Он отметил, что искусственный интеллект уже широко применяется в медицине для решения сложных диагностических задач.

Несмотря на высокий процент точности, ученые подчеркивают, что метод пока находится на стадии исследований и не готов к клиническому применению. В случае успешной валидации на больших группах пациентов новая технология может стать частью стандартных скрининговых программ в будущем.