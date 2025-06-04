Администрация США не намерена позволять переговорам между Россией и Украиной затягиваться на месяцы и годы, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио «нужны результаты и сроки», подчеркнула она.

«Есть стремление не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год», — заявила Брюс, отметив, что переговоры должны вестись между Москвой и Киевом, а Вашингтон способствовал тому, чтобы стороны сели за стол переговоров.

«Они проинформированы о требованиях США», — добавила представитель американской дипломатии.

В конце мая Трамп заявил, что ситуация с мирным урегулированием должна проясниться в течение двух недель. Если Москва не хочет завершения конфликта, Вашингтон будет действовать «немного по-другому», пообещал он.

По данным ABC, республиканец все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования. Американские чиновники также разочарованы, но не удивлены внушительным списком российских требований на переговорах в Стамбуле.

The Wall Street Journal отмечает, что некоторые аналитики считают обещание Трампа выйти из процесса урегулирования нереалистичным. «Отступление продлит боевые действия. Это было бы признанием провала», — заявил Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.

Вопрос об американском участии в урегулировании возникает на фоне того, как конфликт «вступает в опасную фазу». Издание имеет в виду массированные российские удары по украинским городам, а также украинскую атаку 1 июня на российские аэродромы в пяти регионах. По данным Минобороны РФ, в результате запуска дронов «с территории в непосредственной близости от аэродромов» загорелось несколько самолетов в Мурманской и Иркутской областях.