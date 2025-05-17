Турция продолжает интенсивные усилия по организации мирных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на серьезные расхождения между сторонами. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично контактирует с ключевыми игроками конфликта, стремясь привести их к прямому диалогу.

«Здесь активную позицию занимают лидеры. Если посмотреть, кто эти лидеры — господин [Владимир] Путин здесь важный ключевой игрок. Господин [Дональд] Трамп также ключевой игрок. Господин [Владимир] Зеленский в такой же ситуации», — пояснил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что организация встречи делегаций двух стран в Стамбуле является чрезвычайно важным шагом для завершения войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, и установления мира в регионе.

«Прежде всего, для прекращения войны, оружие должно замолчать, а дипломатия заговорить. Мирные переговоры должны начаться, эту возможность нельзя упускать. Невозможно достичь результата в этой войне через конфликты и оружие», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подтвердил решимость Турции продолжать посредническую роль до полного завершения конфликта: «Мы будем прилагать все возможные усилия для поддержания каналов диалога между сторонами и продолжения переговоров».