ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Турция ищет выход в российско-украинском тупике
Турция предпринимает активные дипломатические усилия для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Москва и Киев придерживаются принципиально разных позиций по вопросу прекращения огня
Турция ищет выход в российско-украинском тупике
Президент Эрдоган ответил на вопросы журналистов по возвращении из Тираны / AA
17 мая 2025 г.

Турция продолжает интенсивные усилия по организации мирных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на серьезные расхождения между сторонами. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично контактирует с ключевыми игроками конфликта, стремясь привести их к прямому диалогу.

«Здесь активную позицию занимают лидеры. Если посмотреть, кто эти лидеры — господин [Владимир] Путин здесь важный ключевой игрок. Господин [Дональд] Трамп также ключевой игрок. Господин [Владимир] Зеленский в такой же ситуации», — пояснил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что организация встречи делегаций двух стран в Стамбуле является чрезвычайно важным шагом для завершения войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, и установления мира в регионе.

«Прежде всего, для прекращения войны, оружие должно замолчать, а дипломатия заговорить. Мирные переговоры должны начаться, эту возможность нельзя упускать. Невозможно достичь результата в этой войне через конфликты и оружие», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подтвердил решимость Турции продолжать посредническую роль до полного завершения конфликта: «Мы будем прилагать все возможные усилия для поддержания каналов диалога между сторонами и продолжения переговоров».

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us