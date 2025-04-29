Процесс по подготовке консультативного заключения Международного суда ООН (МС ООН) о правовой ответственности Израиля продолжается. Турция принимает участие в устных слушаниях, которые проходят с 28 апреля по 2 мая 2025 года в Гааге.

Речь идет о запросе, сделанном Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2024 года. Резолюция предусматривает получение заключения МС ООН о правовых последствиях присутствия и действий Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

На основе положений Устава ООН и Статута Международного суда все заинтересованные стороны были приглашены к участию в процессе. Турция направила письменное заявление 27 февраля 2025 года.

По состоянию на сегодня свои письменные позиции представили 45 государств и международных организаций, в том числе Исламская организация сотрудничества, Лига арабских государств и Африканский союз.

Ожидается, что в устных слушаниях примут участие 44 государства и международные организации.

Турецкую делегацию на заседании 30 апреля представит заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз. Его выступление запланировано на 16:00 по турецкому времени.

Международный суд ООН является единственным судебным органом, уполномоченным разрешать споры между государствами и давать консультативные заключения по запросам Генеральной Ассамблеи и других органов ООН. Суд действует в рамках системы ООН и располагается в Гааге.