ПОЛИТИКА
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Что случилось ночью между Индией и Пакистаном?
Индия нанесла ракетные удары по Пакистану, назвав их «точечными», Исламабад заявил о сбитии 5 самолетов и погибших мирных жителях
Что случилось ночью между Индией и Пакистаном?
/ AFP
7 мая 2025 г.

Индия и Пакистан в ночь на среду оказались на грани новой войны. Около 01:00 по местному времени Дели объявил о начале операции «Синдор»: по сообщениям военных, дальнобойные ракеты и авиация нанесли удары по девяти целям на контролируемых Пакистаном территориях Кашмира и в Пенджабе. В Исламабаде сообщили о 24 попаданиях, разрушении трех мечетей и гибели по меньшей мере восьми мирных жителей.

Почти сразу Пакистан пообещал жесткий ответ, «время и место которого мы определим сами». Уже к рассвету министр обороны Хаваджа Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолетах — трех Rafale французского, Су‑30 и МиГ‑29 российского производства, а также о пораженных БПЛА и уничтоженных опорных пунктах вдоль линии контроля. Дели не подтвердил потери, но закрыл аэропорт Шринагара.

К утру артиллерийская дуэль охватила всю протяженность границы. Школы в Исламабаде, Пенджабе и Кашмире отменили занятия, а Air India и Qatar Airways прервали рейсы из‑за закрытия пакистанского неба. Оба кабинета министров собрались на экстренные заседания; индийские СМИ сообщили о контактах с США, Великобританией и Россией.

Генсек ООН Марк Рютте призвал стороны «проявить сдержанность», отметив, что «миру не нужен ядерный кризис». Президент США Дональд Трамп назвал события «досадными» и выразил надежду, что столкновения «быстро сойдут на нет». В Лондоне предупредили о «реальной угрозе войны», а МИД Великобритании рекомендовал не приближаться к спорной границе.

Инцидент разворачивается на фоне растущей эскалации между двумя соседними странами. 22 апреля в Пахалгаме боевики убили 26 индийских туристов; Дели возложил ответственность на группировку Jaish‑e‑Mohammad и обвинил в их поддержке Исламабад, который причастность отверг и предложил «нейтральное расследование». После атаки Индия приостановила действие Договора о водах реки Инд.

Территориальный спор между Индией и Пакистаном тянется с 1947 года, когда после раздела Британской Индии княжество Джамму и Кашмир было присоединено к Индии, несмотря на мусульманское большинство населения. С тех пор стороны пережили несколько войн и коротких пограничных конфликтов вдоль линии контроля, разделяющей регион. Пакистан требует проведения плебисцита под международным контролем, тогда как Индия настаивает на окончательной интеграции Кашмира.

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