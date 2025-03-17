ПОЛИТИКА
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Белый дом хочет благодарности и от французов
США резко ответили депутату Европарламента, требовавшему вернуть символ американской независимости: «Французы должны быть благодарны, что не говорят по-немецки»
Белый дом хочет благодарности и от французов
Кэролайн Левитт / Reuters
17 марта 2025 г.

США категорически отказались вернуть Франции Статую Свободы в ответ на призыв французского депутата Европарламента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Представительница американской администрации подчеркнула, что статуя была подарком французского народа и США не намерены ее возвращать. Левитт резко отреагировала на предложение французского политика.

«Мой совет безымянному французскому политику низкого ранга - напомните себе, что только благодаря США французы сейчас не разговаривают на немецком, поэтому они должны быть очень благодарны нашей стране», — добавила Левитт.

Инициатором возвращения статуи выступил депутат Европарламента Рафаэль Глюксман, заявивший накануне, что США больше не олицетворяют ценности, которые изначально побудили Париж подарить монумент.

«Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые освободили исследователей за требование научной свободы: «Верните нам Статую Свободы», — заявил Рафаэль Глюксман на съезде своего левоцентристского движения Place Publique.

Депутат также добавил, что США, по его мнению, презирают этот символ свободы.

Статуя Свободы была открыта в нью-йоркской гавани 28 октября 1886 года в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа. Проект был разработан французским скульптором Огюстом Бартольди.

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