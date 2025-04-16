Часть указанных в недавно объявленном Грецией «Планировании морского пространства» (ПМП) нарушает морские права Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

«Мы еще раз подчеркиваем, что односторонние действия и претензии Греции не будут иметь никакой юридической силы для нашей страны», — говорится в заявлении МИД Турции от 16 апреля 2025 года.

Турецкое внешнеполитическое ведомство напомнило, что в закрытых или полузакрытых морях, таких как Эгейское и Средиземное, следует избегать односторонних действий, а международное морское право поощряет сотрудничество между прибрежными государствами, в том числе по экологическим вопросам.

«В этом контексте мы напоминаем, что наша страна всегда готова к сотрудничеству с Грецией в Эгейском море», — отмечается в заявлении.

МИД особо подчеркнул, что подобные односторонние действия и попытки поставить Турцию перед свершившимся фактом «не будут иметь никаких юридических последствий для нашей страны сегодня и завтра, как и вчера».

Турция сохраняет свою позицию о необходимости принятия искреннего и всеобъемлющего подхода к решению проблем на основе международного права, справедливости и добрососедства в рамках Афинской декларации о дружественных отношениях и добрососедстве от 7 декабря 2023 года, отражающая дух, который обе стороны хотят поддерживать в своих отношениях.

В заключение сообщается, что Морское пространственное планирование, подготовленное Турцией, также направляется в ЮНЕСКО и соответствующие органы Организации Объединенных Наций.

Ранее Министерство иностранных дел Греции опубликовало «Планирование морского пространства», подписанное министром иностранных дел Йоргосом Герапетритисом и министром окружающей среды и энергетики Ставросом Папаставру.

В письменном заявлении МИД Греции отмечалось, что данная инициатива имеет особую важность, поскольку «впервые определяет правила, которые будут организовывать морские территории».