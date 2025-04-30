ПОЛИТИКА
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Тройное убийство в Швеции: задержан подросток
Полиция арестовала 16-летнего подозреваемого после стрельбы в Уппсале, жертвами которой стали трое молодых людей
Тройное убийство в Швеции: задержан подросток
Швеция на протяжении более десяти лет страдает от волны насилия, связанного с уличными бандами: только в этом году от огнестрельного оружия погибли 25 человек / Reuters
30 апреля 2025 г.

В шведском городе Уппсала вечером 29 апреля произошла массовая стрельба в парикмахерской, в результате которой погибли трое подростков в возрасте от 15 до 20 лет. Как сообщили в прокуратуре, на следующий день в ходе расследования был задержан 16-летний юноша, которого подозревают в умышленном убийстве. Он арестован по высшей категории шведской системы, подразумевающей наличие весомых доказательств.

Полиция пока не раскрывает данные о погибших и не подтверждает их идентичность. Также уточняется, что мотивы преступления выясняются, но основная версия следствия — связь с организованной преступностью. По данным правоохранителей, мобильные телефоны и другие изъятые материалы сейчас анализируются.

Швеция на протяжении более десяти лет страдает от волны насилия, связанного с уличными бандами. Только в этом году от огнестрельного оружия погибли 25 человек. Часто исполнителями преступлений становятся несовершеннолетние, что связано с мягкими наказаниями, предусмотренными законодательством для лиц младше 18 лет.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер заявил, что власти продолжат борьбу с уличным насилием и не допустят, чтобы преступления становились «новой нормой» для шведского общества. По словам полиции, происшествие не связано с массовыми празднованиями Вальпургиевой ночи, которые проходят в Уппсале в эти дни.

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