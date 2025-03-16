ВВС Соединенных Штатов и Великобритании провели крупнейшую военную операцию на Ближнем Востоке с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, нанеся масштабные авиаудары по позициям хуситов в Йемене. По сообщениям Министерства здравоохранения Йемена, в результате атаки в субботу погибли не менее 31 человека, еще 101 получили ранения, большинство из них — женщины и дети.

Один из ударов пришелся на два жилых дома в провинции Саада на севере страны, в результате чего погибли четыре ребенка и женщина. Местные СМИ публикуют кадры из больниц, где среди пострадавших находятся дети и их матери.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары продолжатся до тех пор, пока хуситы не прекратят атаки на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе. «Если они не остановятся, на них обрушится ад», — написал Трамп в соцсетях, пообещав «использовать подавляющую смертоносную силу, какой мир еще не видел».

США нанесли удары по столице Сане, а также по городам Аль-Байда, Радаа и Таиз, сообщили местные источники. Также была атакована электростанция в городе Дахьян в провинции Саада, что привело к отключению электричества.

Хуситы назвали удары «военным преступлением» и заявили, что готовы к ответным мерам. «Наши вооруженные силы полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию», — говорится в заявлении политического бюро группировки.

Президент США также предупредил Иран, заявив, что если Тегеран продолжит поддерживать хуситов, Вашингтон «возложит на него полную ответственность и не будет с этим церемониться».

Командующий иранской Революционной гвардией Хоссейн Салами в ответ заявил, что хуситы действуют независимо и самостоятельно принимают решения. «Если наши враги решатся на агрессию, Иран ответит решительно и разрушительно», — сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал США немедленно прекратить удары по Йемену, добавив, что Вашингтон «не может диктовать внешнюю политику Ирану».