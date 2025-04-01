ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Германия: Путин имитирует переговорный процесс
Во время визита в Киев Анналена Бербок обвинила Владимира Путина в затягивании переговоров и заверила, что поддержка Украины не ослабнет даже при смене власти в Германии
Германия: Путин имитирует переговорный процесс
Анналена Бербок и Андрей Сибига / Reuters
1 апреля 2025 г.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник посетила Киев в последний раз в статусе министра. Это еt одиннадцатый визит на посту и девятый с начала полномасштабной войны в Украине.

На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой она обвинила президента РФ Владимира Путина в попытках затянуть переговоры и продолжении агрессии.

«Он уклоняется от переговоров, продолжает свою незаконную агрессивную войну и усиливает ее жестокими ударами по жилым домам», — заявила Бербок.

По ее словам, «Путину нельзя доверять в нынешней ситуации», и реальный мир возможен только после признания Россией невозможности победы.

Бербок подчеркнула, что Украина готова к немедленному прекращению огня, а Путин «лишь имитирует переговорный процесс», не отказываясь от своих целей «ни на миллиметр».

Она заверила, что на следующем заседании министров иностранных дел стран НАТО Германия и другие страны ЕС будут настаивать, чтобы США «не поддавались на тактические маневры Кремля».

Бербок прибыла в Киев впервые после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Его попытки установить контакты с Россией в обход европейских союзников вызвали обеспокоенность в ЕС и поставили под вопрос будущее НАТО.

В марте Германия утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 3,25 млрд долларов. Также в новом бюджете Берлина предусмотрено резкое увеличение оборонных расходов.

Бербок заявила, что смена власти в Германии не повлияет на поддержку Киева.

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