Израиль под международным давлением готов возобновить поставки гуманитарной помощи в Газу в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). После полутора месяцев тотальной блокады запасы продовольствия и медикаментов в эксклаве практически исчерпаны.

Под давлением мусульманских стран и ЕС израильские власти начали искать способ доставить помощь в Газу, при этом пытаясь не усилить влияние ХАМАС. Израиль безосновательно обвиняет палестинское движение в захвате и перепродаже гуманитарных товаров для финансирования своих операций, однако ХАМАС отвергает эти обвинения. Распределением помощи в Газе занимаются независимые гуманитарные организации, подчеркивают в движении.

При этом не все в Израиле рады идее разблокировать помощь. Ультраправые партии в правительстве требуют, чтобы Тель-Авив сам контролировал распределение помощи, исключив международные организации. Они считают, что это укрепит позиции Израиля в Газе и создаст основу для дальнейшей оккупации.

Один из предложенных планов — создание гуманитарной зоны на юге Газы под контролем Израиля, где американские организации займутся распределением помощи.

Армия Израиля скептически относится к идее прямого участия в распределении: военные предупреждают, что это создаст чрезмерную нагрузку на силы обороны. Они предлагают восстановить работу международных гуманитарных агентств, которые раньше обеспечивали поставки.

Ситуация в Газе становится критической. 28 апреля Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) сообщило, что его запасы муки в Газе полностью исчерпаны. С начала апреля по всему сектору остановили работу все пекарни.

«Голод усиливается. Люди, в том числе дети, надеются получить еду от благотворительных организаций», — говорится в сообщении БАПОР. Около 3000 грузовиков с гуманитарной помощью готовы к въезду, но остаются заблокированными.

Всемирная продовольственная программа ООН также сообщила, что ее склады в Газе опустели.

Израиль полностью закрыл пограничные переходы 2 марта и 18 марта возобновил масштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня. За последний месяц израильских атак в Газе погибли более 1900 человек.



