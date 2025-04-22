ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Анкара призвала к международным усилиям по прекращению израильской агрессии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генерал-губернатором Австралии Сэм Мостин, обсудив развитие двусторонних связей и ситуацию в Газе
Анкара призвала к международным усилиям по прекращению израильской агрессии
Реджеп Тайип Эрдоган и Сэм Мостин / AA
22 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генерал-губернатором Австралии Сэм Мостин в Президентском комплексе в Анкаре.

Стороны обсудили турецко-австралийские отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение укреплению дружеских связей с Австралией, основанных на исторических корнях. Он заявил, что сотрудничество будет расширяться, прежде всего, в таких сферах, как торговля, туризм и транспорт.

Во время переговоров Эрдоган также указал на необходимость немедленного прекращения израильской агрессии на палестинских территориях, прежде всего в Газе.

Он отметил, что в регионе усиливается гуманитарный кризис и что Турция прилагает значительные усилия для доставки бесперебойной гуманитарной помощи. Президент подчеркнул, что достижение устойчивого мира возможно только на основе двухгосударственного решения.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун, руководитель аппарата президента Хасан Доган и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us