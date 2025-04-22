Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генерал-губернатором Австралии Сэм Мостин в Президентском комплексе в Анкаре.

Стороны обсудили турецко-австралийские отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение укреплению дружеских связей с Австралией, основанных на исторических корнях. Он заявил, что сотрудничество будет расширяться, прежде всего, в таких сферах, как торговля, туризм и транспорт.

Во время переговоров Эрдоган также указал на необходимость немедленного прекращения израильской агрессии на палестинских территориях, прежде всего в Газе.

Он отметил, что в регионе усиливается гуманитарный кризис и что Турция прилагает значительные усилия для доставки бесперебойной гуманитарной помощи. Президент подчеркнул, что достижение устойчивого мира возможно только на основе двухгосударственного решения.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун, руководитель аппарата президента Хасан Доган и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.