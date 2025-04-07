ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильские радикалы оккупируют деревни
Незаконные поселенцы захватили Масафер-Ятта и начали выгонять палестинцев
Израильские радикалы оккупируют деревни
Последствия рейда израильских поселенцев / Reuters
7 апреля 2025 г.

Радикалы из незаконных израильских поселений вторглись на территорию палестинской деревни Хирбет Умм аль-Хаир, расположенной в районе Масафер-Ятта. Это на юге оккупированного Западного берега. Поселенцы пригнали технику и начали устанавливать мобильные дома, пишет палестинское агентство Wafa. 

Мобильные дома поставили всего в нескольких метрах от палестинских домов, усиливая напряженность в регионе. Фото, опубликованные в местных СМИ, показывают, как грузовики с кранами привозят контейнеры, в то время как вооруженные поселенцы блокируют главные улицы деревни. 

Масафер-Ятта стала известна благодаря усилиям израильских властей по выселению местных жителей, что было отражено в оскароносном палестино-израильском документальном фильме «Нет другой земли». В фильме рассказывается о разрушении деревень на Западном берегу, вызванном израильской политикой.

В этом же районе проживает режиссер фильма Хамдан Баллал — две недели назад он сам оказался в центре насилия со стороны израильских поселенцев. Во время нападения в деревне Сусия группа из 15 вооруженных поселенцев окружила его дом, забрасывая его камнями. По словам свидетелей, солдаты, прибывшие на место, задержали не поселенцев, а самого Баллала. Режиссер получил травмы, его автомобиль был поврежден, а поселенцам ничего не предъявили. Они продолжили нападать на палестинцев, не встречая сопротивления со стороны израильских военных.

На прошлой неделе в деревне Дума, расположенной к югу от Наблуса, поселенцы напали на палестинцев, ранив семь человек. Более 300 вооруженных поселенцев атаковали деревню, разрушая дома и сжигая фермерские угодья. 

Власти деревни выразили опасения по поводу возможных новых нападений, поскольку радикалы продолжают призывать к эскалации насилия и изгнанию палестинцев. Местные жители переживают за свою безопасность и опасаются дальнейших атак. При этом обратиться им буквально не к кому: израильская полиция закрывает глаза, а порой и вовсе поощряет акты насилия со стороны радикалов.


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