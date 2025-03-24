Вашингтон одобрил возобновление военного вторжения Израиля в Газу, несмотря на международные протесты и обвинения в военных преступлениях. Белый дом подтвердил свою «непоколебимую поддержку» Израилю и пообещал военную помощь.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 марта обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию в регионе, в том числе освобождение заложников и продолжение боевых действий. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Рубио подтвердил приверженность администрации Трампа поддерживать курс премьера.

Рубио поддержал Нетаньяху и резко осудил условия, выдвинутые ХАМАС в ходе переговоров о перемирии, назвав их «безумными». При этом палестинское движение всего лишь предлагало перейти ко второму этапу перемирия и окончательно завершить конфликт. Израиль отказался, решив вместо этого возобновить военные действия. Глава Минобороны Исраэль Кац озвучил новую цель израильского вторжения — полностью оккупировать сектор.

На фоне продолжающейся военной кампании растет международное давление на США. По мнению правозащитников, Вашингтон, оказывая военную поддержку Израилю, нарушает Конвенцию о геноциде 1948 года. Международный суд ООН еще в июне прошлого года признал, что «соучастие в геноциде» может влечь ответственность не только отдельных лиц, но и государств.

Иск Никарагуа против Германии в Международном суде ООН создал прецедент для привлечения к ответственности стран, поддерживающих Израиль в его действиях в Газе.

Суд ООН постановил, что с начала израильских ударов по Газе ряд официальных лиц Израиля делали заявления, которые могут квалифицироваться как призывы к геноциду. Армия применяла запрещенные методы и вооружение, включая белый фосфор, а осада Газы привела к гуманитарной катастрофе.

Высшая инстанция ООН 26 января 2024 года признала, что доводы ЮАР, обвиняющей Израиль в геноциде, «имеют достаточные основания». Это может стать юридической основой для дальнейших разбирательств против США по обвинению в «соучастии в геноциде».



