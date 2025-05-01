ПОЛИТИКА
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Ядерные переговоры США и Ирана — на паузе
Оман сообщил о переносе встречи, США заявили, что и не подтверждали участие; фон усиливается угрозами и региональной напряженностью
Ядерные переговоры США и Ирана — на паузе
/ Reuters
1 мая 2025 г.

Намеченный на выходные раунд ядерных переговоров между США и Ираном отложен, сообщил 1 мая глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. В своем заявлении он указал, что встреча, предварительно запланированная на 3 мая, переносится «по логистическим причинам», новые даты пока не определены.

Иранская сторона подтвердила, что отсрочка произошла по инициативе Омана, подчеркнув при этом свою приверженность «справедливому и устойчивому соглашению». В то же время представитель США, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Вашингтон «никогда официально не подтверждал участие» в четвертом раунде, но ожидает продолжения диалога в ближайшее время.

Предыдущие раунды прошли в Маскате, нынешний планировался в Риме, где на следующей неделе начнется конклав по избранию нового Папы после смерти Франциска.

Диалог ведется на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана, если соглашение не будет достигнуто, и все более откровенных заявлений Тегерана о возможности создания ядерного оружия. Вашингтон, в свою очередь, продолжает авиаудары по связанным с Ираном силам в Йемене, а министр обороны США Пит Хегсет предупредил Тегеран: «Вы были предупреждены. Последствия — вопрос времени и места».

Переговоры сопровождаются региональной нестабильностью: продолжается война в Газе, а взрыв в иранском порту на прошлой неделе унес жизни как минимум 70 человек.

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