Компания SpaceX Илона Маска вместе с производителем программного обеспечения Palantir и разработчиком дронов Anduril стали основными претендентами на строительство ключевых элементов системы противоракетной обороны США «Золотой купол» (Golden Dome), сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией.

Все три компании основаны предпринимателями, которые являются крупными политическими сторонниками Дональда Трампа. Маск пожертвовал более четверти миллиарда долларов на избирательную кампанию Трампа и сейчас работает специальным советником президента по сокращению государственных расходов в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

В последние недели представители трех компаний встречались с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа и Пентагона, чтобы представить свой план. Они предлагают построить и запустить от 400 до более чем 1000 спутников для обнаружения и отслеживания ракет.

Отдельный флот из 200 атакующих спутников, вооруженных ракетами или лазерами, будет сбивать вражеские ракеты. Ожидается, что группа SpaceX не будет участвовать в вооружении спутников.

Один из источников, знакомых с переговорами, описал их как «отход от обычного процесса закупок. Бытует мнение, что представители нацбезопасности и обороны должны проявлять чувствительность и почтительность к Илону Маску из-за его роли в правительстве».

В необычном повороте событий SpaceX предложила организовать свою роль в «Золотом куполе» как «услугу по подписке», при которой правительство будет платить за доступ к технологии, а не владеть системой напрямую. Это может позволить обойти некоторые протоколы закупок Пентагона, что ускорит внедрение системы.

Некоторые чиновники Пентагона выразили обеспокоенность относительно использования модели ПВО, основанной на подписке. Такая договоренность была бы необычной для столь крупной и критически важной оборонной программы.

Отдельные демократы в Конгрессе выразили обеспокоенность тем, что Маск участвует в торгах за федеральные контракты, одновременно работая в Белом доме.

«Когда самый богатый человек в мире может стать специальным государственным служащим и влиять на распределение миллиардов долларов налогоплательщиков в виде государственных контрактов для своих компаний, это серьезная проблема», — заявила сенатор США Жанна Шахин, старший член Комитета по вооруженным силам.

Общая стоимость проекта «Золотой купол» может достичь сотен миллиардов долларов. Пентагон установил несколько сроков для внедрения различных возможностей, начиная с начала 2026 года.

В своем указе от 27 января Трамп назвал ракетное нападение «наиболее катастрофической угрозой, стоящей перед Соединенными Штатами».