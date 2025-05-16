В результате ночных и утренних ударов израильской армии по северной части сектора Газа погибли более 100 палестинцев. Об этом сообщили медицинские источники в Газе.

По их данным, в Индонезийскую больницу на севере региона доставили тела свыше сотни погибших.

Атаки начались около полуночи и усилились к утру. Под интенсивным обстрелом оказались районы Бейт-Лахия, Джебалия, Тель аз-Затар и Тель ас-Султан.

Сообщается, что было атаковано 11 жилых домов. В Бейт-Лахии, где находились вынужденные переселенцы, погибли по меньшей мере 10 человек, среди них — женщины и дети.

По сообщениям с места, израильская авиация также нанесла удар по карете скорой помощи на улице Заму к востоку от Джебалии. Точное число раненых пока неизвестно. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других районах.

С начала боевых действий 7 октября 2023 года в секторе Газа, по данным местных медицинских властей, погибли 53 010 палестинцев. Ранения получили 119 998 человек.

Израильские власти заявили, что продолжат боевые действия против ХАМАС с «возрастающей военной мощью» после отказа движения принять новые предложения о перемирии.

В ответ ХАМАС обвинил Израиль в нарушении обязательств и возобновлении геноцида палестинского народа на глазах у стран-посредников.