ВОЙНА В УКРАИНЕ
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На чем будет настаивать Украина в Стамбуле?
Киев хочет добиться от России 30-дневного прекращения огня — это главная цель переговоров в Турции, сообщают СМИ
На чем будет настаивать Украина в Стамбуле?
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
15 мая 2025 г.

Украина и Россия 15 мая проведут в Стамбуле первые прямые переговоры с 2022 года. Как передает украинское издание «‎Суспильне»‎, делегация Украины приехала в Турцию с одной целью — обсудить 30-дневное прекращение огня без дополнительных условий. 

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши ранее потребовали от Путина согласиться на безусловное 30-дневное перемирия. В противном случае страны Запада обещают ужесточить санкции. В ответ Кремль отказался от ультиматума, но предложил провести переговоры — правда, без гарантий прекращения огня.

По словам украинских источников, встреча в Стамбуле будет сосредоточена исключительно на реализации и контроле временного перемирия. Кто войдет в итоговый состав украинской делегации, официально пока не сообщается — ранее в Турцию лично прибыл президент Украины Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак. В то же время президент РФ Владимир Путин отказался приехать лично и направил на встречу чиновников среднего уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не будет встречаться с российскими чиновниками низшего ранга. Во вторник он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Зеленский дал понять, что участие Украины в переговорах зависит от состава российской стороны.

Делегацию России возглавил помощник Путина Владимир Мединский — именно он представлял Кремль на переговорах в марте 2022 года. В состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, глава военной разведки Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Западные дипломаты считают выбор представителей Москвы сигналом: Кремль не стремится к реальному прогрессу, направив на встречу чиновников среднего звена. 

«Прорыва не будет», — заявил один из источников Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, Путин якобы по-прежнему нацелен на ликвидацию украинской государственности и капитуляцию страны на российских условиях. 

Впрочем, в Москве не согласны с такой оценкой и видят встречу в Стамбуле как возможность впервые за последние три года провести прямые переговоры и начать обсуждать условия перемирия. Президент РФ Владимир Путин именно с этой целью предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле, отмечая, что переговоры должны пройти без предварительных условий. 

Ранее Москва обозначила свои условия для перемирия — прежде всего прекращение поставок западного оружия Украине, нейтральный статус Киева в будущем и отказ от НАТО. Кроме того, РФ требует от украинцев признать территориальные изменения на востоке и статус Крыма.



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