Израильские власти освободили 12 палестинцев, в том числе двух женщин, задержанных в секторе Газа.

По информации очевидцев, освобожденные прибыли в Газу на автобусе, принадлежащем Международному Комитету Красного Креста.

Офис информации о пленниках, связанный с ХАМАС, сообщил, что все освобожденные были доставлены в больницу «Мученики Аль-Аксы» в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора.

Израильские военные не предоставили информацию о местах передачи освобожденных Красному Кресту, а также не сообщили об их состоянии.

С момента начала боевых действий 7 октября 2023 года Израиль периодически освобождает палестинцев, находившихся в израильском заключении.

В апреле 2023 года Палестинское общество заключенных заявило, что Израиль удерживает тысячи палестинцев в условиях, которые организация охарактеризовала как крайне тяжелые и направленные на причинение максимального ущерба.

Израиль продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа. По данным палестинского агентства WAFA, за последние сутки в результате атак погибли по меньшей мере 27 палестинцев.