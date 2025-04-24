ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Газу вернулись 12 освобожденных палестинцев
Израиль освободил 12 палестинцев, включая двух женщин, которых позже доставили в сектор Газа автобусом Международного Красного Креста
В Газу вернулись 12 освобожденных палестинцев
Один из освобожденных палестинцев / AA
24 апреля 2025 г.

Израильские власти освободили 12 палестинцев, в том числе двух женщин, задержанных в секторе Газа.

По информации очевидцев, освобожденные прибыли в Газу на автобусе, принадлежащем Международному Комитету Красного Креста.

Офис информации о пленниках, связанный с ХАМАС, сообщил, что все освобожденные были доставлены в больницу «Мученики Аль-Аксы» в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора.

Израильские военные не предоставили информацию о местах передачи освобожденных Красному Кресту, а также не сообщили об их состоянии.

С момента начала боевых действий 7 октября 2023 года Израиль периодически освобождает палестинцев, находившихся в израильском заключении.

В апреле 2023 года Палестинское общество заключенных заявило, что Израиль удерживает тысячи палестинцев в условиях, которые организация охарактеризовала как крайне тяжелые и направленные на причинение максимального ущерба.

Израиль продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа. По данным палестинского агентства WAFA, за последние сутки в результате атак погибли по меньшей мере 27 палестинцев.

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