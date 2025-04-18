ПОЛИТИКА
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Главразведчик РФ побеседовал с коллегами в Баку
Нарышкин обсудил с азербайджанскими спецслужбами безопасность и сотрудничество
Главразведчик РФ побеседовал с коллегами в Баку
/ Public domain
18 апреля 2025 г.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 17–18 апреля находился в Баку, где провел переговоры с руководством азербайджанской СВР и Службы государственной безопасности, передает ТАСС. Во встречах также приняли участие представители других силовых структур.

Как сообщается, стороны отметили, что сотрудничество между российскими и азербайджанскими спецслужбами развивается динамично, носит «конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер» и направлено на защиту национальных интересов двух стран.

Во время визита Нарышкин также выступил на международной конференции «Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие». В своем заявлении он подчеркнул, что Афганистан остается важным элементом геополитической повестки и выразил заинтересованность в содействии его восстановлению.

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