Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 17–18 апреля находился в Баку, где провел переговоры с руководством азербайджанской СВР и Службы государственной безопасности, передает ТАСС. Во встречах также приняли участие представители других силовых структур.

Как сообщается, стороны отметили, что сотрудничество между российскими и азербайджанскими спецслужбами развивается динамично, носит «конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер» и направлено на защиту национальных интересов двух стран.

Во время визита Нарышкин также выступил на международной конференции «Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие». В своем заявлении он подчеркнул, что Афганистан остается важным элементом геополитической повестки и выразил заинтересованность в содействии его восстановлению.