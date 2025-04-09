Администрация Дональда Трампа планирует ввести штраф в $998 в день для мигрантов, которые остаются в США после вынесения решения о депортации. Если они не смогут оплатить долги, власти угрожают изъятием имущества. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с внутренними документами и перепиской правительства.

Речь идет о законе 1996 года, который впервые был задействован в 2018 году — в первый президентский срок Трампа. Теперь же республиканцы собираются применить его задним числом за последние пять лет. В итоге некоторые мигранты могут получить штрафы на сумму свыше $1 млн.

Как следует из документов, Белый дом давит на Таможенно-пограничную службу США (CBP), чтобы именно она взялась за штрафы, конфискации и последующую продажу имущества. В качестве альтернативы рассматривается привлечение Минюста через отдел по гражданским изъятиям активов.

Представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин уже заявила: «Те, кто находится в стране незаконно, должны воспользоваться мобильным приложением CBP Home и выехать. В противном случае им грозит ежедневный штраф».

Ранее Трамп уже пытался оштрафовать мигрантов, скрывающихся в церквях. Тогда правительство предъявило иски на сотни тысяч долларов, но позже от них отказалось. Однако позже суммы снизили до $60 тыс. и взыскали их с нескольких человек. Приход к власти Джо Байдена остановил эту практику, но теперь Трамп вновь возвращает ее — и в более жесткой форме.

Юристы предупреждают: санкции могут затронуть и законных жителей США — членов «семей со смешанным статусом», где один из супругов имеет гражданство, а другой — нет. По оценкам FWD.us, таких семей в США около 10 млн. По данным Migration Policy Institute, четверть этих домохозяйств живут за чертой бедности.

Штрафы станут ключевым элементом новой волны депортаций. Когда они вступят в силу — пока неизвестно.



