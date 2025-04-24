Министерство национальной обороны Турции провело очередной еженедельный брифинг, на котором были озвучены актуальные вопросы обороны, международной повестки и оперативной обстановки.

В начале выступления представители министерства выразили поддержку всем пострадавшим от землетрясения, произошедшего 23 апреля у побережья района Силиври в Стамбуле и ощущавшегося в других городах.

По данным ведомства, в военных частях и учреждениях в регионе не было зафиксировано каких-либо повреждений. Министерство сообщило, что поддерживает координацию с другими государственными органами по всем необходимым мерам.

Комментируя ситуацию в Газе, министерство заявило: «Несмотря на все призывы к прекращению кровопролития, Израиль продолжает игнорировать нормы международного права и демонстрирует подходы, далёкие от перспективы мира».

Ведомство подчеркнуло необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня и восстановления гуманитарного доступа в Газу.

«Международное сообщество должно безотлагательно взять на себя ответственность за сдерживание Израиля, угрожающего безопасности региона своими атаками на Палестину, Сирию и Ливан», — говорится в заявлении.

Министерство национальной обороны Турции также сообщило, что борьба с терроризмом продолжается с решимостью и твердостью. За последнюю неделю в районе проведения операции «Коготь-Замок» в Северном Ираке добровольно сдались пятеро боевиков РПК. Трое из них бежали из укрытий, еще двое были обнаружены в пещере и сдались после призыва сложить оружие.

В ходе продолжающихся операций в регионе были обнаружены и выведены из строя множество укрытий, складов, пещер и тайников с оружием, боеприпасами и другим снаряжением.

В операционных зонах на севере Сирии продолжается выявление и обезвреживание мин, самодельных взрывных устройств и подземных туннелей.

В рамках охраны границ Минобороны сообщило, что за последнюю неделю при попытке незаконного пересечения границы были задержаны 97 человек, в том числе двое, связанных с террористическими организациями. Еще 1905 человек были остановлены до попытки перехода.

С 1 января по сегодняшний день количество задержанных при попытке незаконного пересечения границы достигло 1562 человек. Еще 25 614 человек были остановлены до выхода на линию границы.

Комментируя сообщения о том, что Германия якобы заблокировала поставку истребителей Eurofighter, Минобороны заявило, что переговоры по покупке самолетов ведутся напрямую с Великобританией.

«У нас не было официальных контактов с Германией. Британская сторона не передавала нам никаких отрицательных сигналов. Все переговоры с официальными лицами и представителями производителя идут по плану», — подчеркнули в министерстве.

Ведомство также сообщило, что процесс оценки стоимости самолетов продолжается.

По поводу резких заявлений архиепископа Кипра, направленных против турецкой стороны, Минобороны заявило, что речь идет о проявлении провокационного и фанатичного мышления, которое стало причиной многолетнего тупика на острове.

«Такие заявления игнорируют историческую реальность, искажают факты и препятствуют диалогу. Кипр никогда не был греческим островом, а турки — неотъемлемые и равные партнеры в его будущем. Подобные планы не будут реализованы», — говорится в заявлении.

В завершение в министерстве заявили, что Вооруженные силы Турции продолжат обеспечивать безопасность страны на суше, на море и в воздухе, выполняя все возложенные на них задачи в рамках национальной независимости, территориальной целостности и единства народа.