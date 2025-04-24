ТУРЦИЯ
3 мин чтения
Минобороны Турции: Израиль продолжает игнорировать международное право
Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением о ситуации в Газе и о продолжающейся борьбе с терроризмом
Минобороны Турции: Израиль продолжает игнорировать международное право
Минобороны Турции / AA
24 апреля 2025 г.

Министерство национальной обороны Турции провело очередной еженедельный брифинг, на котором были озвучены актуальные вопросы обороны, международной повестки и оперативной обстановки.

В начале выступления представители министерства выразили поддержку всем пострадавшим от землетрясения, произошедшего 23 апреля у побережья района Силиври в Стамбуле и ощущавшегося в других городах.

По данным ведомства, в военных частях и учреждениях в регионе не было зафиксировано каких-либо повреждений. Министерство сообщило, что поддерживает координацию с другими государственными органами по всем необходимым мерам.

Комментируя ситуацию в Газе, министерство заявило: «Несмотря на все призывы к прекращению кровопролития, Израиль продолжает игнорировать нормы международного права и демонстрирует подходы, далёкие от перспективы мира».

Ведомство подчеркнуло необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня и восстановления гуманитарного доступа в Газу.

«Международное сообщество должно безотлагательно взять на себя ответственность за сдерживание Израиля, угрожающего безопасности региона своими атаками на Палестину, Сирию и Ливан», — говорится в заявлении.

Министерство национальной обороны Турции также сообщило, что борьба с терроризмом продолжается с решимостью и твердостью. За последнюю неделю в районе проведения операции «Коготь-Замок» в Северном Ираке добровольно сдались пятеро боевиков РПК. Трое из них бежали из укрытий, еще двое были обнаружены в пещере и сдались после призыва сложить оружие.

В ходе продолжающихся операций в регионе были обнаружены и выведены из строя множество укрытий, складов, пещер и тайников с оружием, боеприпасами и другим снаряжением.

В операционных зонах на севере Сирии продолжается выявление и обезвреживание мин, самодельных взрывных устройств и подземных туннелей.

В рамках охраны границ Минобороны сообщило, что за последнюю неделю при попытке незаконного пересечения границы были задержаны 97 человек, в том числе двое, связанных с террористическими организациями. Еще 1905 человек были остановлены до попытки перехода.

С 1 января по сегодняшний день количество задержанных при попытке незаконного пересечения границы достигло 1562 человек. Еще 25 614 человек были остановлены до выхода на линию границы.

Комментируя сообщения о том, что Германия якобы заблокировала поставку истребителей Eurofighter, Минобороны заявило, что переговоры по покупке самолетов ведутся напрямую с Великобританией.

«У нас не было официальных контактов с Германией. Британская сторона не передавала нам никаких отрицательных сигналов. Все переговоры с официальными лицами и представителями производителя идут по плану», — подчеркнули в министерстве.

Ведомство также сообщило, что процесс оценки стоимости самолетов продолжается.

По поводу резких заявлений архиепископа Кипра, направленных против турецкой стороны, Минобороны заявило, что речь идет о проявлении провокационного и фанатичного мышления, которое стало причиной многолетнего тупика на острове.

«Такие заявления игнорируют историческую реальность, искажают факты и препятствуют диалогу. Кипр никогда не был греческим островом, а турки — неотъемлемые и равные партнеры в его будущем. Подобные планы не будут реализованы», — говорится в заявлении.

В завершение в министерстве заявили, что Вооруженные силы Турции продолжат обеспечивать безопасность страны на суше, на море и в воздухе, выполняя все возложенные на них задачи в рамках национальной независимости, территориальной целостности и единства народа.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us