Война в Украине усилила языковую переориентацию в Центральной Азии: молодежь предпочитает общаться на родных языках и отказывается от русского, пишет Foreign Policy. Казахстан и Узбекистан перешли на латиницу, а в Кыргызстане приняли законы о защите кыргызского языка.

Издание отмечает: особенно заметен этот тренд именно в Бишкеке, где влияние кыргызского языка растет не только в сфере бытового общения, но также в культуре и политике.

После начала войны Кыргызстан стал одним из основных направлений миграции из России. Только за 2022 год в стране зарегистрировались более 270 тыс. граждан РФ. Этот наплыв вызвал внутреннюю дискуссию о роли русского языка в обществе и о необходимости защищать национальную идентичность. Все чаще в обществе звучат мнения, что сохранение русского как языка межнационального общения может угрожать культурному суверенитету.

В 2023 году президент Садыр Жапаров подписал закон, обязывающий всех чиновников использовать кыргызский язык в официальной деятельности. Это решение вызвало негативную реакцию в Москве, но было воспринято внутри страны как шаг к восстановлению исторической справедливости.

Кыргызский язык постепенно становится языком профессионального роста и символом национальной идентичности. Онлайн-платформы вроде Tilimpoz предлагают ресурсы для изучения кыргызского, а интерес к языковым курсам стремительно растет. Школа Lingua Yurt, специализирующаяся на преподавании кыргызского языка, отмечает рост спроса не только со стороны местных жителей, но и иностранцев, работающих в Кыргызстане.

Еще со времен Российской империи русский язык играл роль главного инструмента культурной унификации и ассимиляции. Во времена СССР политика русификации не только не остановилась, но напротив набрала еще больший масштаб. Особенно активно народы русифицировали в 1920-х годах при Иосифе Сталине.

Тогда Москва намеренно подавляла любое этническое и языковое разнообразие в республиках, навязывая общую советскую идентичность, в которой русский язык занимал центральное место.

Однако российско-украинская войны заставила многих соседей России и народы внутри самой РФ начать переоценивать значение русского языка. Во многих из государств бывшего Советского союза, включая Украину и государства Балтии, произошел резкий поворот в сторону возрождения национальных языков. В Центральной Азии этот процесс шел медленнее, но теперь набирает обороты, подчеркивает Foreign Policy.









