ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия подтвердила участие войск КНДР в боях с Украиной
Москва впервые официально признала присутствие северокорейских солдат на фронте, охарактеризовав это как проявление «боевого братства»
Россия подтвердила участие войск КНДР в боях с Украиной
Северокорейские солдаты принимают участие в военном параде в честь праздника / AFP
27 апреля 2025 г.

Российские власти в субботу впервые публично подтвердили, что северокорейские войска участвуют в боевых действиях на стороне России против Украины. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на встрече с Владимиром Путиным, военнослужащие армии КНДР проявили «профессионализм, упорство, мужество и героизм» при «освобождении» территорий Курской области. Позднее заявление поддержалл МИД РФ, подчеркнув стратегическое партнерство с Пхеньяном.

По данным южнокорейской разведки, КНДР направила в поддержку России около 14 тыс. военнослужащих, 200 артиллерийских систем большой дальности и крупные партии боеприпасов, при этом около 4 тыс. северокорейцев были убиты или ранены.

По сообщениям, в обмен на помощь Пхеньян получает от Москвы передовые технологии, включая разработки в области атомных подводных лодок и систем повторного входа баллистических ракет в атмосферу.

Киев отрицает заявления Москвы о полном вытеснении украинских сил из Курской области, называя их «пропагандистскими трюками».

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