В Кашмире индийские и пакистанские военные третий день подряд обмениваются огнем. Как сообщают индийские новостные агентства PTI и ANI со ссылкой на источники в индийской армии, в ночь на воскресенье пакистанские солдаты якобы «без повода» открыли огонь из стрелкового оружия по позициям через линию контроля. Индийские силы ответили ответным огнем.

О пострадавших пока не сообщается, официального подтверждения перестрелок со стороны Пакистана нет. По данным местных СМИ, как и в предыдущие две ночи, столкновения произошли вдоль фактической границы между контролируемыми Индией и Пакистаном частями спорного региона.

Хотя в прошлом на этом участке границы часто происходили вооруженные инциденты, в последние годы ситуация оставалась относительно спокойной. Однако напряженность резко возросла после недавнего теракта в индийском Кашмире, где вооруженные нападавшие убили 26 человек, преимущественно туристов.

Индия возложила ответственность за нападение на Пакистан, что в Исламабаде категорически отрицают. Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил о готовности Пакистана принять участие в международном расследовании кровавого инцидента. На фоне взаимных обвинений усиливаются опасения, что ситуация между двумя ядерными державами может выйти из-под контроля.