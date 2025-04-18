Москва и Киев спорят из-за общей победы над гитлеровской Германией. 18 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина «‎‎не имеет морального права» праздновать День Победы 9 мая и проводить парад.

Политик заявила, что Киев якобы «‎искажает историю и героизирует соратников нацистов»‎. «Какое они вообще имеют моральное право отмечать этот день?» — отметила Матвиенко.

Она также резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за то, что он якобы «‎‎возвел в ранг национальных героев» таких спорных фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич. По словам главы Совфеда, оба упомянутых исторических деятеля были «пособниками Гитлера», а празднование Победы при их почитании — «чистый цинизм».

Киев не разделяет эту оценку. В 2018 году украинский парламент объявил 1 января — день рождения Степана Бандеры — национальным днем памяти. Бандера, националист, временно сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны. Его последователи были причастны к преступлениям против евреев, поляков, советских солдат и украинских коммунистов.

Решение Киева тогда вызвало резкий протест Израиля, России и Польши. Однако Верховная Рада считает Бандеру национальным героем, который, по оценкам депутатов, способствовал строительству украинского государства.

Матвиенко также утверждает, что украинским гражданам якобы не разрешают возлагать цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны. Однако это неправда.

В 2023 году президент Владимир Зеленский предложил отмечать победу над нацистской Германией 8 мая по европейской традиции, вместо 9 мая по советской традиции. Опросы показали, что большинство украинцев поддержали это предложение. Массовых мероприятий в эти дни нет из-за военных действий. Последние три года из-за угроз российских ударов в Украине не проводили массовых мероприятий для празднования 8 и 9 мая.

Однако в этом году Зеленский планирует провести праздничные мероприятия в Киеве 9 мая. По данным издания Politico, украинские власти пригласили лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая в знак дипломатической поддержки — в противовес ежегодному параду Победы, который состоится в Москве в тот же день.



