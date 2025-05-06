ПОЛИТИКА
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Цензура в Израиле бьет рекорды
В 2024 году подразделение военной цензуры израильской армии редактировало в среднем 21 новость в день, что стало самым высоким показателем с 2011 года
Цензура в Израиле бьет рекорды
Военная цензура Израиля входит в структуру Управления военной разведки / Reuters
6 мая 2025 г.

Согласно статье из израильского издания +972 Magazine, в 2024 году в стране действовала самая жесткая цензура в СМИ за последние 13 лет. За год армейское подразделение военной цензуры полностью запретило 1635 новостей и частично отредактировало еще 6265.

В общей сложности в 2024 году журналисты и медиакомпании направили цензорам 20 770 материалов. Из них 38 процентов подверглись вмешательству. Каждый пятый текст был полностью запрещен к публикации.

По данным издания, в обычные годы израильская цензура вмешивалась в публикации в среднем 6 раз в день. Во время атак на Газу в 2014 году эта цифра выросла до 10. В 2024 году ежедневное вмешательство достигло 21 материала в день, что делает прошедший год одним из самых цензурируемых в истории израильских СМИ.

В статье подчеркивается, что рост вмешательств объясняется ударами по Газе, Ливану, Сирии, Йемену и Ирану. Авторы статьи утверждают, что такой уровень цензуры невозможен ни в одной другой стране, которая считает себя западной демократией.

Кроме того, в Газе продолжаются массовые убийства журналистов.

Израиль закрыл в стране вещание таких каналов, как «Аль-Маядин» и «Аль-Джазира», и предпринял попытки ограничить деятельность местных изданий, критикующих правительство.

В то же время часть израильских журналистов подверглась критике за молчание о происходящем в Газе. Некоторые из них позднее признались в сожалении по этому поводу.

Военная цензура Израиля входит в структуру Управления военной разведки. Ее возглавляет чиновник, назначаемый министром обороны.

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