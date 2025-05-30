Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна ужесточить отношение к Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не начнет ослабевать в ближайшие часы. По его словам, «нельзя позволить этой ситуации продолжаться».

Макрон сделал заявление во время визита в Сингапур перед участием в форуме безопасности Shangri-La Dialogue. Он подчеркнул: если не будет немедленного ответа на гуманитарные потребности мирных жителей Газы, Европа «обязана усилить коллективную позицию» против Израиля.

Французский лидер также заявил, что больше нельзя считать, будто Израиль соблюдает права человека. Он выразил надежду, что израильское правительство изменит курс.

Президент также назвал признание палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью». Париж рассчитывает, что признание палестинского государства станет частью будущего мирного соглашения.

Франция, как и другие западные страны, начала критиковать Израиль, однако без каких-либо видимых реальных шагов. Макрон ранее уже критиковал израильскую операцию в Газе, назвав ее «позорной». В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил его в поддержке ХАМАС и распространении «кровавой клеветы». Однако на деле Франция пока не предприняла каких-либо действий против Израиля — не ввела санкции, не ограничила продажу оружия.

К критике Израиля также присоединился канцлер Германии Фридрих Мерц. Он заявил, что действия Израиля в Газе больше не могут считаться оправданными. Но, опять же, Берлин отказался вводить санкции против израильского руководства и не стал ограничивать поставки вооружений.

На этом фоне Белый дом 30 мая сообщил, что Израиль согласился на предложение США о 60-дневном перемирии и обмене заложниками. Окончательного ответа от ХАМАС пока нет. Представитель движения ранее заявил СМИ, что план не соответствует их ключевым требованиям, включая прекращение войны.

Под давлением международного сообщества Израиль заявил, что допустит в Газу ограниченные поставки еды и медикаментов. Однако помощь распределяется через новую структуру, поддерживаемую США и Израилем. Организация подверглась критике со стороны ООН за хаос, насилие и неспособность обеспечить порядок.



