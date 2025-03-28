ПОЛИТИКА
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Госпитализирован король Великобритании
Король Карл III был ненадолго госпитализирован из-за побочных эффектов лечения рака, после чего отменил все мероприятия на 27 и 28 марта
Госпитализирован король Великобритании
Король Карл III / Reuters
28 марта 2025 г.

Карл III прошел краткую госпитализацию для наблюдения в связи с временными побочными эффектами, возникшими во время лечения онкологического заболевания. Об этом 27 марта сообщил Букингемский дворец.

Визиты, запланированные на 27 и 28 марта, были отменены. В эти дни король должен был принять верительные грамоты от послов трех стран и посетить четыре публичных мероприятия в Бирмингеме.

После госпитализации монарх вернулся в свою официальную резиденцию в Кларенс-хаусе, где продолжает работу с государственными документами и проводит телефонные переговоры.

Карл III принес извинения всем, кому отмена встреч доставила неудобства.

Источник CNN в Букингемском дворце назвал возникшие осложнения «самой незначительной неровностью на дороге», подчеркнув, что выздоровление идет в положительном направлении.

О заболевании короля стало известно в феврале 2024 года. Букингемский дворец сообщил, что у 75-летнего монарха выявлено онкологическое заболевание на ранней стадии, не уточнив его тип.

После начала лечения Карл отменил все публичные мероприятия, однако вскоре вернулся к ним.

В декабре телеканал Sky News сообщал, что король чувствует себя хорошо, а курс лечения продолжится в 2025 году.

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