Карл III прошел краткую госпитализацию для наблюдения в связи с временными побочными эффектами, возникшими во время лечения онкологического заболевания. Об этом 27 марта сообщил Букингемский дворец.

Визиты, запланированные на 27 и 28 марта, были отменены. В эти дни король должен был принять верительные грамоты от послов трех стран и посетить четыре публичных мероприятия в Бирмингеме.

После госпитализации монарх вернулся в свою официальную резиденцию в Кларенс-хаусе, где продолжает работу с государственными документами и проводит телефонные переговоры.

Карл III принес извинения всем, кому отмена встреч доставила неудобства.

Источник CNN в Букингемском дворце назвал возникшие осложнения «самой незначительной неровностью на дороге», подчеркнув, что выздоровление идет в положительном направлении.

О заболевании короля стало известно в феврале 2024 года. Букингемский дворец сообщил, что у 75-летнего монарха выявлено онкологическое заболевание на ранней стадии, не уточнив его тип.

После начала лечения Карл отменил все публичные мероприятия, однако вскоре вернулся к ним.

В декабре телеканал Sky News сообщал, что король чувствует себя хорошо, а курс лечения продолжится в 2025 году.