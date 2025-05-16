ООН отказалась присоединиться к спорной инициативе США по оказанию помощи Газе — организация опасается из-за отсутствия нейтральности и независимости в этом плане.

Проект, известный как «Гуманитарный фонд Газы», должен начать работу к концу мая, но уже столкнулся с резкой критикой со стороны гуманитарных организаций. Инициатива, организованная Вашингтоном, направлена на то, чтобы обойти существующие каналы ООН и использовать частные американские компании для прямой доставки помощи в Газу.

Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак заявил, что план распределения помощи «не соответствует нашим основным принципам», и подтвердил, что ООН не будет участвовать в нем.

Израиль со своей стороны заявил, что не будет финансировать проект, но позволит ему работать.

«Мы дадим им возможность», — сказал израильский посол в ООН Дэнни Данон.

При этом он подчеркнул: «Мы не будем теми, кто оказывает помощь».

План подвергся критике со стороны должностных лиц ООН и гуманитарных организаций, которые предупреждают, что он может превратить гуманитарную помощь в политический инструмент. Глава отдела помощи ООН Том Флетчер назвал его «прикрытием для дальнейшего насилия и перемещений», а Йенс Лэрке из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов подчеркнул: ООН будет поддерживать только те усилия, которые соответствуют ее гуманитарным принципам.

ООН уже заявила, что в Рафахе на въезде в Газу скопилось более 170 тыс. тонн продовольствия — если Израиль прекратит ставить препятствия, то гуманитарная помощь может немедленно попасть в сектор, не дожидаясь, пока американцы развернут свою кампанию.

Газа находится на грани голода. Блокада Израиля, введенная с 2 марта, прекратила поступление всей помощи. Цены на основные товары взлетели до небывалого уровня. В Газе мешок муки весом 25 кг теперь стоит $415. Все общественные кухни сектора закрылись, что только усиливает угрозу массовых голодных смертей.



