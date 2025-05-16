ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Почему ООН против американской помощи Газе?
ООН отвергла план США по оказанию помощи палестинцам — организация опасается, что он станет прикрытием для оккупации Газы
Почему ООН против американской помощи Газе?
Голодающие дети Газы / AA
16 мая 2025 г.

ООН отказалась присоединиться к спорной инициативе США по оказанию помощи Газе — организация опасается из-за отсутствия нейтральности и независимости в этом плане. 

Проект, известный как «Гуманитарный фонд Газы», должен начать работу к концу мая, но уже столкнулся с резкой критикой со стороны гуманитарных организаций. Инициатива, организованная Вашингтоном, направлена на то, чтобы обойти существующие каналы ООН и использовать частные американские компании для прямой доставки помощи в Газу.

Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак заявил, что план распределения помощи «не соответствует нашим основным принципам», и подтвердил, что ООН не будет участвовать в нем. 

Израиль со своей стороны заявил, что не будет финансировать проект, но позволит ему работать. 

«Мы дадим им возможность», — сказал израильский посол в ООН Дэнни Данон. 

При этом он подчеркнул: «Мы не будем теми, кто оказывает помощь».

План подвергся критике со стороны должностных лиц ООН и гуманитарных организаций, которые предупреждают, что он может превратить гуманитарную помощь в политический инструмент. Глава отдела помощи ООН Том Флетчер назвал его «прикрытием для дальнейшего насилия и перемещений», а Йенс Лэрке из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов подчеркнул: ООН будет поддерживать только те усилия, которые соответствуют ее гуманитарным принципам. 

ООН уже заявила, что в Рафахе на въезде в Газу скопилось более 170 тыс. тонн продовольствия — если Израиль прекратит ставить препятствия, то гуманитарная помощь может немедленно попасть в сектор, не дожидаясь, пока американцы развернут свою кампанию. 

Газа находится на грани голода. Блокада Израиля, введенная с 2 марта, прекратила поступление всей помощи. Цены на основные товары взлетели до небывалого уровня. В Газе мешок муки весом 25 кг теперь стоит $415. Все общественные кухни сектора закрылись, что только усиливает угрозу массовых голодных смертей.


Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us