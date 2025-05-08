ПОЛИТИКА
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Google доживает последние дни?
Топ-менеджер Apple предрек гибель Google из-за развития ИИ — рынок отреагировал обрушением акций
Google доживает последние дни?
/ Reuters
8 мая 2025 г.

Акции Apple и Alphabet (материнской компании Google) резко упали в среду после заявления старшего вице-президента Apple по сервисам Эдди Кью. Выступая в федеральном суде в Вашингтоне в рамках антимонопольного иска Минюста США против Alphabet, он заявил, что искусственный интеллект в будущем заменит традиционные поисковики вроде Google.

Кью подчеркнул, что Apple рассматривает возможность интеграции ИИ-сервисов — таких как OpenAI, Perplexity и Anthropic — в функции поиска Safari, что может означать отход от эксклюзивной зависимости от Google.

Иск касается практики Google, выплачивающей миллиарды долларов за статус поисковика по умолчанию в браузере Safari. Alphabet потеряла более 7,5% стоимости акций в ответ на опасения инвесторов относительно будущего рекламного бизнеса компании.

Для Apple тоже есть риски: в 2022 году компания получила от Google до $20 млрд за поддержание поискового соглашения. Несмотря на озабоченность возможной потерей дохода, Кью признал, что Google пока должен оставаться основным поисковиком Safari, но отметил снижение объёмов поиска в браузере в прошлом месяце — на фоне растущего интереса к ИИ-инструментам.

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