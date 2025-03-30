ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Польша предлагает Украине уповать на собственную армию
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинская армия с ее опытом и оснащением является лучшей гарантией безопасности страны
Польша предлагает Украине уповать на собственную армию
Радослав Сикорский / Reuters
30 марта 2025 г.

Лучшей гарантией безопасности Украины является ее собственная армия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя возможные варианты обеспечения безопасности в случае прекращения огня с Россией.

В интервью TVN 24 Сикорский обсудил встречу лидеров «коалиции решительных», прошедшую в Париже, где рассматривалась возможность развертывания «сил сдерживания» в Украине в будущем.

«Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине», — сказал министр.

По его словам, существуют различные предложения, обсуждаемые как на уровне военных штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже, но эти концепции еще находятся на стадии согласования.

«Самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия», — подчеркнул Сикорский, добавив, что «на нашей стороне самая большая армия в Европе... и она имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников».

Ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность размещения европейского контингента в Украине на определенном расстоянии от линии фронта, включая вариант развертывания вдоль линии Днепра.

В том же интервью Сикорский заявил, что Россия останется угрозой, пока ею руководит президент страны Владимир Путин. От исхода российско-украинской войны, по его мнению, будет зависеть соотношение сил в Европе и общее ощущение безопасности.

«Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин», — отметил министр.

Сикорский допустил сценарий, при котором у России «просто начнут заканчиваться люди и техника» для продолжения наступательной войны, но также предупредил о возможности «более широкой агрессии до конца десятилетия».

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