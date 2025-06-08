По словам медиков, стрельба произошла возле центра раздачи помощи в Рафахе. Израильская армия утверждает, что были сделаны предупредительные выстрелы по «угрожающей группе», которая приближалась вне положенного времени.

В воскресенье утром палестинские парамедики сообщили, что эвакуировали тела четырех человек, погибших у пункта гуманитарной помощи в южной части сектора Газа.

Израильская армия утверждает, что выстрелы были произведены в районе, объявленном закрытой военной зоной, а находившихся там палестинцев якобы заранее предупредили об этом.

По информации Минздрава Газы, за последние сутки в секторе погибло не менее 104 человек, пятеро — вблизи гуманитарных центров на юге и в центре эксклава. При этом точные обстоятельства гибели большинства жертв не уточняются.

Власти Газы называют новые центры распределения помощи «ловушками смерти» и призвали передать доставку грузов под привычную эгиду ООН.

Поддерживаемый США и Израилем фонд GHF, отвечающий за логистику центров, использует для охраны американских частных подрядчиков.

Несмотря на сообщения о стрельбе, GHF утверждает, что в воскресенье без происшествий раздало 1,15 млн порций еды на трех площадках. Также было направлено 11 грузовиков с продуктами для раздачи через местные общины к северу от Рафаха.

Ранее, с 1 по 3 июня, десятки палестинцев погибли у таких же центров, заявляли власти Газы. Израиль признал факт стрельбы и заявил о начале расследования, утверждая, что «во всех случаях» звучали предупредительные выстрелы.