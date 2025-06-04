После атак украинских беспилотников на стратегические аэродромы в России, в результате которых, по данным Генштаба ВСУ, было уничтожено 12 самолетов, российские власти усилили проверки грузового транспорта на границе с Китаем. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на сотрудников логистических компаний.

По их словам, дроны доставлялись к аэродромам на фурах с челябинскими номерами и, вероятно, прибыли в Россию через границу с Казахстаном. Таможенного контроля между Казахстаном и Россией нет, однако на КПП с Китаем и Монголией досмотры стали более жесткими уже на следующий день после атаки. По словам менеджера одной из компаний, начались и массовые проверки на трассах в Сибири — в том числе вскрытие фур с пломбами и повторное оформление документов.

Сотрудник компании-автоперевозчика рассказал, что один из их водителей за день простоял 10 часов на трех постах в Челябинской области. Его слова подтвердили коллеги из других компаний: проверки фур в Челябинской и Иркутской областях задерживают поставки минимум на неделю.

Информацию о росте задержек подтвердил в своем телеграм-канале основатель логистической компании Tradest Андрей Захарченко. Он предположил: в случае продолжения атак грузы придется перенаправить в порты Владивостока или хабы в Новосибирске — где больше инфраструктурных возможностей для досмотра.

По данным Tradest, доставка морем или по железной дороге из Китая до Москвы занимает 45–55 дней, тогда как автотранспорт позволяет сократить срок до трех недель. Однако новые проверки, вероятно, лишат логистов этого преимущества. Источники в компаниях и силовых ведомствах отмечают: усиленный контроль ожидается минимум в течение месяца — а возможно, и на куда более долгий срок.