ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Корейцы ушли из Курской области
Южнокорейская разведка подтвердила вывод войск КНДР с российско-украинского фронта
Корейцы ушли из Курской области
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4 февраля 2025 г.

Северокорейские войска, воевавшие на стороне России в Курской области, были выведены с линии фронта с середины января, сообщает Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу (NIS) Южной Кореи.

По данным NIS, решение о выводе связано с большими потерями среди северокорейских военных. Ранее разведка Южной Кореи докладывала парламенту, что в Украине погибли не менее 300 северокорейцев, а еще около 2, 7 тыс. получили ранения.

Пхеньян направил около 12 тыс. солдат для поддержки российской армии, пытающейся вернуть территории в Курской области, захваченные украинскими силами в августе 2024 года. Первые северокорейские подразделения прибыли в Россию в конце октября, а в декабре появились сообщения об их участии в боевых действиях. Однако, по оценкам NIS, северокорейские войска не готовы к современной войне: например, безуспешно пытались сбивать ударные дроны традиционным стрелковым оружием.

Москва и Пхеньян официально не подтверждают участие КНДР в конфликте. Однако 11 января ВСУ сообщили о взятии в плен двух северокорейцев, что стало первым фактическим доказательством их присутствия.

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