Пакистан направил официальное обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении экстренного закрытого заседания из-за обострения ситуации в Джамму и Кашмире.

В заявлении постоянного представительства Пакистана при ООН, говорится, что происходящее представляет угрозу как для региональной, так и для международной безопасности.

«Обострение напряженности между Индией и Пакистаном, а также ситуация в Джамму и Кашмире угрожают миру и стабильности в регионе и за его пределами», — говорится в тексте обращения.

Ожидается, что после заседания перед прессой выступит постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмед.

Заседание Совета Безопасности назначено на 5 мая в 15:00 по местному времени.

22 апреля в районе Пахалгама вооруженные люди открыли огонь по туристам. В результате нападения погибли 26 человек, множество людей получили ранения.

После атаки премьер-министр Индии Нарендра Моди прервал свой визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Нью-Дели, где провел совещание по безопасности с руководством страны.

Индийские власти обвинили в нападении лиц, прибывших с территории Пакистана. Позже Индия приостановила действие «Договора о водах Инда», потребовала от пакистанских советников покинуть страну в течение недели и аннулировала выданные гражданам Пакистана визы.

Пакистан отверг обвинения и ответил мерами в отношении Индии. Исламабад объявил о сокращении численности индийских дипломатов, приостановил торговлю, закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов и заморозил действие всех виз, выданных гражданам Индии.

Пакистанские власти также заявили, что любые попытки Индии изменить русло рек в бассейне Инда будут расценены как акт войны.

Кроме того, Исламабад дал понять, что может приостановить действие Симлского соглашения, подписанного после войны 1971 года, которое установило Линию контроля между двумя странами.