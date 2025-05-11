ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Президент Эрдоган об Украине: «Исторически переломный этап»
Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, в котором они обсудили урегулирование российско-украинского конфликта
Президент Эрдоган об Украине: «Исторически переломный этап»
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11 мая 2025 г.

Президент Эрдоган заявил в беседе с французским коллегой, что мирные инициативы вокруг российско-украинской войны находятся на «исторически переломном этапе».

По данным Управления коммуникаций Администрации президента, турецкий лидер подчеркнул необходимость воспользоваться этим шансом и подтвердил, что Турция готова оказать всестороннюю поддержку, включая организацию переговоров, для достижения перемирия и устойчивого мира и указал на важность совместных усилий.

Напомним, что в ночь на субботу президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением, которое стало ответом на совместное предложение Европы, США и Украины немеделенном 30-дневном перемирии. Российский призвал Украину начать прямые переговоры, предложив соответствующую встречу в Стамбуле в грядущий четверг.

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