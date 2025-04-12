Президент США Дональд Трамп 10 апреля подписал указ о продлении на один год действия санкций, введtнных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года. Документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Внимание на указ первым обратило российское агентство ТАСС 12 апреля.

Речь идет о продлении действия указа №14024, подписанного Байденом в ответ на «вредоносную внешнюю деятельность» России. Тогда речь шла о вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году и кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds, которая затронула американские госведомства.

Санкции, введенные в рамках этого указа, включают ограничения на операции с российским государственным долгом.

Указ должен был утратить силу 15 апреля 2025 года, но Трамп продлил его заранее.

После вступления в должность Дональд Трамп уже неоднократно продлевал действие различных антироссийских санкций, введенных с 2014 года. В феврале он продлил меры, введенные после аннексии Крыма и признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По информации издания Axios, в Белом доме обсуждается возможность введения новых санкций против России, если до конца апреля не удастся достичь соглашения о перемирии в Украине.